Matteo Santoro | Ho rischiato un grave infortunio I tuffi in Italia hanno svoltato non sento la pressione

Il futuro deiinha un nome e cognome ben preciso:. La carta d’identità recita solo 18 anni, ma il palmares del romano è già molto importante tra medaglie mondiali ed europee, senza dimenticare i trionfi a livello juniores. Il tuffatore azzurro si è raccontato ad OA Sport all’inizio di un anno per lui molto importante, con i Mondiali di luglio ed una stagione nella quale può arrivare la definitiva consacrazione.La stagione è iniziata ed è tempo di preparazione. Prima d tutto come stai?“Sono stato fermo due mesi per un problema al ginocchio, che si sta risolvendo ed ora sto andando, diciamo, a provare. Ho avuto una cosa abbastanzae, se non fossi intervenuto, c’era la possibilità che mi rompessi il tendine rotuleo. Ho fatto una serie di trattamenti, sono stato fermo e adesso piano piano sto ricominciando”.