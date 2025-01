Lanazione.it - L’iniziativa Pratomagno Senza Asfalto domenica 12 gennaio dalle 10 a Loro Ciuffenna

Arezzo, 72025 – Iniziativa12202510 -, Filanda. «Continuiamo ad occuparci deled impegnarci per la sua difesa.» Tutte le montagne dell’Appennino sono sempre più a rischio. Dietro la menzogna dello “sviluppo economico” e della “transizione ecologica”, si progetta - e già, in molti luoghi, si mette in opera – un’ulteriore fase di distruzione e compromissione con un portato di violenzaprecedenti. Ilè incluso tra questi nuovi obiettivi “industriali”, come denunciamo da tempo. Il progetto di asfaltatura della strada di crinale è, infatti, un pericolo ancora reale e coinvolge profondamente i territori in cui viviamo, vista la volontà degli Enti Locali coinvolti (Comuni di Castel San Niccolò e Montemignaio anzitutto) di procedere con l'opera, nonostante tutto, nonostante tutte le mobilitazioni di opposizione, nonostante anche l'iniziale parere negativo della Regione Toscana.