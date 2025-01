Lei al fianco di Carlo Conti Sanremo 2025 svelata la prima co-conduttrice del Festival Manca solo l’ufficialità

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’appuntamento più importante in tv a inizio anno è sicuramente ildie quest’anno, dopo tante edizioni targate Amadeus, sul palco dell’Ariston ci sarà di nuovo. Il conduttore ha già annunciato il cast dei Big di questa edizione, in programma dall’11 al 15 febbraionoi nomi delle co-conduttrici che lo affiancheranno durante tutte e cinque le serate.Nessun nome certo, ancora, a poco più di un mese dal via alla kermesse musicale più attesa d’Italia, ma ora Ansa fa il nome di un personaggio che in passato ha già affiancatoma come giudice speciale durante l’ultima edizione di Tale e Quale Show: Katia Follesa, comica eclasse 1976.Leggi anche: “Ora ve lo presento”. Stefano De Martino mostra il volto del Dottore di Affari Tuoi“, chi è una delle co-conduttrici del”Secondo Ansa, Katia Follesa sarà dunque una delle co-conduttrici di