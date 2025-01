Gqitalia.it - La Nike Air Max 95 Pink Foam è finalmente pronta a tornare

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Quando laAir Max 95è uscita per la prima volta nel 2020, si è scatenato il caos.Quella che era iniziata come un'altra colorazione è diventata rapidamente una delle sneaker di culto fino ad oggi. Persino Kim Kardashian, che all'epoca era una fan sfegatata di adidas, non ha resistito a prenderne un paio. E non appena è stata avvistata con queste scarpe, i prezzi di rivendita sono saliti alle stelle. Secondo i dati di StockX, qualcuno le aveva acquistate per tre o quattro volte il prezzo di vendita, il che è una follia se si considera che non si trattava di un drop particolarmente speciale o di una collaborazione.