Ilfattoquotidiano.it - Genova, due sorelle cadono dalla finestra: una è morta, l’altra è gravissima. Ipotesi suicidio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una donna èe una è ferita, in condizioni gravissime, dopo essere precipitate dal quarto piano nell’androne di un palazzo durante la mattinata del 7 gennaio. La tragedia è avvenuta a, in via Cantore, nel quartiere di Sampierdarena. Sul posto il 118 e la polizia. Dalle prime informazioni le due donne sono risultate essere, di 32 e 35 anni. A perdere la vita è stata la più giovane delle due.La 35enne è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Martino di, dove è arrivata in condizioni gravissime. Gli accertamenti sono stati affidati alla Squadra Mobile che dovrà chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o se la sorella più grande sia intervenuta nel tentativo di salvare la più piccola.Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia.