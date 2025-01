Nerdpool.it - È in arrivo un film live-action di Le bizzarre avventure di Jojo

Dopo la conclusione di’s Bizarre Adventure: Stone Ocean di David Productions, i fan di Joestar hanno atteso con ansia il ritorno dell’amata serie anime incentrata sugli Stand. Se la serie televisiva dovesse seguire le orme del suo materiale originale, la storia successiva sarebbe Steel Ball Run, un arco narrativo che è ampiamente considerato come una delle migliori trame di. Mentre nulla è stato rivelato sul fronte anime, il fronteè un’altra storia. È stato annunciato un nuovodi Ledie si sta preparando ad arrivare nei cinema molto prima di quanto ci si possa aspettare.È impossibile negare che uno dei personaggi più importanti che non sia un Joestar emerso da Ledisia Kishibe Rohan. Il mangaka ha debuttato per la prima volta in Diamond Is Unbreakable, inizialmente apparendo come un avversario di Josuke ma in seguito diventando un prezioso alleato.