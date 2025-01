Thesocialpost.it - Belloni lascia la guida dei servizi segreti: lite feroce con Giorgia Meloni, poi la decisione

Elisabettaannuncerà la sua uscita dal Dis a partire dal 15 gennaio prossimo. Laè stata anticipata da Repubblica e ha colto di sorpresa molti, visto che il termine del suo mandato, prorogato di un anno, era previsto per maggio 2025. Questo forfait ha generato un notevole fermento all’interno del governo, negli apparati di intelligence e tra i vertici istituzionali.Si tratta di una scelta inaspettata, ma non affrettata:ha riflettuto a lungo prima di prendere questa, di cui erano a conoscenza solo poche persone, tra cuie Alfredo Mantovano. Proprio il 23 dicembre, la direttrice del dipartimento che coordina idi sicurezza aveva consegnato loro una lettera in cui esprimeva la sua irrevocabile intenzione di ritirarsi. La notizia è stata confermata dopo la pubblicazione dell’articolo, conche ha comunicato la sua uscita dal Dis per il 15 gennaio, definendola come «unapersonale».