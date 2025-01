Lopinionista.it - Aperte le iscrizioni al Premio Bianca d’Aponte per cantautrici

Leggi su Lopinionista.it

AVERSA – È on line il nuovo bando del “– Città di Aversa”, il contest riservato aormai punto fermo nel panorama della musica di qualità in Italia e giunto alla 21a edizione.L’iscrizione è come sempre gratuita e senza preclusioni di genere musicale, dal rock alternativo al jazz. La scadenza è fissata al 18 aprile 2025. La scheda di iscrizione e il nuovo bando di concorso si possono trovare su www.daponte.it .Le finali si svolgeranno al teatro Cimarosa di Aversa il 24 e 25 ottobre, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Saranno precedute, il 23 ottobre, da una masterclass destinata alle finaliste, ma aperta a tutti, sulla scrittura di una canzone.Le finaliste delsaranno come sempre selezionate da un ampio e prestigioso Comitato di garanzia, composto da cantanti, autori, operatori del settore e giornalisti musicali.