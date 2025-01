Gamberorosso.it - Alla scoperta del Pot-au-feu, il bollito contadino che tanto piaceva a Paul Bocuse

«Formidable, c’est le meilleur plat pour moi». Sono le parole dell’ultimo, sincero e schietto nel palesare la sua debolezza verso la semplicità, quella del Pot-au-feu, considerato dal mostro sacro della cucina francese il miglior piatto nazionale. Apprezzato per la sua completezza, un piatto unico che ha “tutto” (dcarne alle verdure), perfetto poi per essere mangiato in compagnia, un rendez-vous fra vecchi amici che potrebbe durare «una settimana intera». Perché, come dice lo chef, mangiare da soli è cosa triste. E, al di là dell’autorevolezza della figura, non potremmo essere più d’accordo.Pot-au-feu: di che si tratta?A sentire, identifica in pieno l’essenza del comfort food conviviale. È infatti una preparazione casereccia, tipica della tradizione contadina francese.