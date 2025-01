Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-01-2025 ore 11:30

Luceverdeben trovati all'ascolto nulla di nuovo sulle strade della capitale ilrisulta scorrevole e non si rilevano difficoltà più movimentato nella zona di San Pietro per l'arrivo dei Pellegrini nella grande piazza oltre all'angelus sono in programma la cerimonia solenne per l'epifania è il corteo storico viva la Befana attivi divieto di transito e di sosta su diverse strade adiacenti la piazza inoltre vi ricordo che con la pedonalizzazione di piazza Pia è la realizzazione del nuovo sottopasso è cambiata la viabilità a ridosso di Castel Sant'Angelo e in via della Conciliazione intanto a Cinecittà è in svolgimento la corsa podistica corri per la befana partenza e arrivo in via Lemonia impegni della circonvallazione Tuscolana via Tuscolana via delle Capannelle via Appia Nuova e viale Appio Claudio deviazioni per diverse linee di bus