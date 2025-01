Lanazione.it - Subbiano, si ferisce durante una gara podistica: soccorso con l’elicottero Drago

Arezzo, 6 gennaio 2025 – Momenti di paura si sono vissuti anel corso di una. I Vigili del Fuoco di Arezzo, del distaccamento di Bibbiena, sono intervenuti per soccorrere una persona che si era infortunata. Il fatto è accaduto questa mattina, 6 gennaio, ai danni di un partecipante allache si è ferito ad un arto proprio mentre stava attraversando una zona impervia, non riuscendo più a proseguire nel suo percorso. Era un luogo che non risultava facilmente raggiungibile dai mezzi di. È stato dunque necessario l’intervento del, dei vigili del fuoco di Arezzo, per raggiungere il ferito e soccorrerlo. Per prestare i primi soccorsi al ferito, i Vigili del Fuoco hanno attivatoche ha raggiunto la persona ferita calando gli elisoccorritori sul luogo dell’incidente per provvedere al recupero del podista.