Sky Sport Tennis ?? in diretta ATP 250 Adelaide e Auckland, WTA 500 Adelaide e 250 Hobart

E’ ripartita alla grande la stagione delsu Sky e in streaming su NOW .. Quattro i tornei che saranno trasmessi inda lunedì 6 a sabato 11 gennaio: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.Nel circuito maschile, il ATP 250International, che si svolge ad, in Australia, è un evento che raccoglie alcuni dei più talentuositi, pronti a sfidarsi in un clima di grande intensità. La città australiana è diventata negli anni una vera e propria tappa di riferimento per gli appassionati di, grazie alla sua organizzazione impeccabile e al fascino del suo impiantoivo. In parallelo, il ATP 250 ASB Classic, che ha luogo ad, in Nuova Zelanda, è un altro appuntamento che ogni anno regala emozioni. Questo torneo è un'importante occasione per iti di fare il pieno di fiducia in vista degli impegni futuri, ma anche di dare spettacolo e conquistare i cuori dei tifosi.