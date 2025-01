Anteprima24.it - Sanità, Ronghi-D’Anna: “Cresce spesa ma non migliorano i servizi”

Tempo di lettura: 2 minuti“Dai dati resi noti dal Dipartimento delladi Anci risulta che, dal 2019 al 2023, lasanitaria campana è cresciuta da 10,4 a 11,8 milioni (+13,5%) con un incremento dellaper migrazione sanitaria dal 2019 al 2024 che è costata 1,6 miliardi. Sono numeri che evidenziano il totale fallimento del governo regionale guidato da Vincenzo De Luca a causa del quale sono aumentati i cittadini costretti a ricorrere alle cure sanitarie in altre regioni perché impossibilitati ad ottenerle nel nostro territorio”. – E’ quanto afferma il presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore, incontrando il presidente di FNOB, sen. Enzo. “Dai dati emerge, infatti, che laper la migrazione sanitaria è passata da 9,9 miliardi nel 2015 a 11,8 miliardi nel 2023 – sottolinea– con ciò evidenziando con chiarezza che essa è cresciuta proprio da quando è iniziata la disastrosa esperienza del governo regionale De Luca, che si è caratterizzata per mancanza di visione politica, per aver ridotto i budget dei laboratori di analisi e diagnostica privati accreditati, per aver stravolto il sistema con la fissazione dei budget mensili di struttura i quali hanno costretto migliaia di cittadini a ricorrere alle strutture di altre regioni anche per ottenere questo tipo di prestazioni”.