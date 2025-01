Thesocialpost.it - Meteo, cattive notizie per i prossimi giorni: arriva il freddo vero

Leggi su Thesocialpost.it

Le previsioni del tempo non portano buoneper chi non ama ile il maltempo. L’Italia si prepara a un drastico cambiamentorologico che porterà pioggia, vento forte e un brusco ritorno di temperature polari. La settimana appena iniziata si prospetta infatti particolarmente dinamica sul fronte, con una prima fase di maltempo e temperature miti seguita da un’ondata di gelo artico.Pioggia e vento: il ciclone attualeSecondo Antonio Sanò, fondatore di iL.it, già nella giornata di oggi un ciclone in formazione sui mari italiani sta causando piogge intense al Nord e nevicate oltre gli 800/1000 metri sulle Alpi, in Toscana e in Sardegna. Nel resto del Paese, i venti meridionali stanno alzando le temperature fino a 15-18°C nelle principali città come Roma, Napoli e Palermo.