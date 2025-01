Anteprima24.it - Lotteria Italia 2024, in Campania staccati 880mila biglietti: a Benevento oltre 27mila

Tempo di lettura: < 1 minutoCresce ancora lain. In base ai dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – riporta Agipronews – in tutta la regione sono stati venduti 880.440, il 36,4% in più rispetto all’edizione dello scorso anno, quando furono645.680 tagliandi. A livello provinciale, Napoli si conferma leader con 463.200venduti, ben il 40,2% in più rispetto al 2023, quando ifurono 330.420. Al secondo posto, Salerno con 188.580(+41,3%), seguita da Caserta con 117.400 (+19,8%). Dati in netta crescita anche ad Avellino (84.160, +37,1%) e a(27.100, +21%). A livello nazionale sono stati venduti 8,66 milioni di, una percentuale in crescita del 29,3% rispetto allo scorso anno, quando furono 6,7 milioni).