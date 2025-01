Lanazione.it - La tragedia di Ale e Ricky. Maxi-gara di solidarietà

Sono trascorsi 18 anni da quel tragico pomeriggio del 15 dicembre 2006, quando Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, due giovani promesse del calcio, persero la vita durante un allenamento al Centro Sportivo della Juventus a Vinovo. Una ferita che non si è mai rimarginata nel cuore della comunità dell’Empolese Valdelsa (e non solo), ma che ha dato vita a un movimento di straordinaria, trasformando il dolore in un’azione concreta per il bene comune. Grazie alla raccolta fondi del 2024, l’associazione nata per ricordare i due piccoli campioni ha destinato 30mila euro a sostegno di progetti che migliorano la vita di bambini affetti da malattie rare e disabilità. Tra le realtà supportate spiccano l’associazione “Fiori di Vetro”, che si occupa di autismo, e “Codini e Occhiali”, impegnata nell’assistenza a bambini con sindrome di Cohen e Adhd.