Laprimapagina.it - Golden Globe 2025. Trionfano “The Brutalist” ed “Emilia Perez”, delusione per l’Italia

Leggi su Laprimapagina.it

L’82ª edizione deisi conclude con la vittoria di due film audaci e originali: “The” di Brady Corbet e “” di Jacques Audiard, che si aggiudicano i premi più prestigiosi della serata.“The”, un’epopea post-bellica di 215 minuti, si distingue vincendo come miglior regista per Corbet e miglior attore per Adrian Brody. Dall’altra parte, “”, un trans-musical in lingua spagnola, vince il premio come miglior film, commedia o musical, consolidando le sue possibilità di successo agli Oscar.italiana. “Vermiglio” di Maura Delpero, selezionato per rappresentareagli Oscar, non conquista il premio come miglior film in lingua non inglese. Tuttavia, Luca Guadagnino porta a casa un riconoscimento per la miglior colonna sonora originale con “Challengers”.