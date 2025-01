Laspunta.it - Frosinone: Scaccia e Cirillo “I lavori alla stazione possono compromettere il futuro della città”

Leggi su Laspunta.it

Forza Italia torna sulla questione dello Scalo epedonalizzazionepiazzadi. Interventi che secondo il partito azzurro suscita fortissime perplessità. Di seguito l’intervento degli esponenti azzurri che criticano idell’amministrazione Mastrangeli. “La pedonalizzazionepiazzadisuscita serie perplessità e inquietudini circa le reali necessitàe la funzionalità di tale intervento.” Dicono Pasqualee Maurizio. “In un contesto urbano già segnato da difficoltà economiche e sociali, giovare dell’areaper creare un’ambiente pedonale si rivela, agli occhi di un’analisi critica, una scelta controproducente. La piazza, infatti, si preannuncia come uno spazio isolato, privo di una visione progettuale integrata con il tessuto urbano circostante, fortemente a rischio di trasformarsi in un punto di riferimento per fenomeni di degrado e criminalità.