Cesena vandali nel parcheggio | spaccati finestrini di circa 20 macchine

, 6 gennaio 2025 – Ci risiamo. Una delle zone più colpite daismi e dalla microcriminalità è finita nuovamente nel mirino. È stato veramente un brutto risveglio per un nutrito gruppo di famiglie e di abitanti diche risiedono vicino alla stazione ferroviaria in zona Vigne e che avevano lasciato la loro auto nelpubblico dietro la ferrovia. I, non si sa se uno solo o un gruppo, ’coperti’ dal buio della notte, si sono divertiti a rompere idelle loro auto, fra le venti e le trenta in tutto. Bisogna aspettare il numero delle denunce che verranno presentate alle forze dell’ordine, perchè le auto sono coperte da assicurazioni e alle compagnie bisogna presentare le denunce esposte dai cittadini colpiti dai delinquenti per potere ottenere i rimborsi causati da questi atti di vigliaccheria, ammontanti a diverse migliaia di euro.