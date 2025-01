Ilgiorno.it - Cernobbio, Villa Bernasconi chiude il Natale e inaugura la mostra ‘Roots – Radici’

, 6 gennaio 2025 – Si intitola “Roots – Radici” la nuova microche giovedì 9 gennaio alle 18.30 saràta adi, durante un evento che prevede anche la presentazione dell’omonimo libro. La, organizzata da Italea Lombardia in collaborazione con il Comune di, è ispirata all’omonima graphic novel firmata Bruna Martini: otto tavole tratte dal libro approdano inaccompagnate da una selezione degli oggetti ritrovati durante anni di ricerche tra archivi, biblioteche, uffici anagrafici e catastali, negozi di antiquariato, in Italia e in Argentina. La serata propone un momento di presentazione del libro in compagnia dell’autrice, che racconterà la genesi del suo lavoro e come hato il personale stile di “storia grafica”.