Cassette della posta in via di estinzione

Ho letto ‘Il colloquio’ di Beppe Boni in Carlino Bologna. La letterasignora Riboldi sulla ‘disattivazione’, dal 10 novembre scorso, diper imbucare laha puntato il dito su una criticità che merita di ricevere evidenza anche maggiore, a vantaggio di tanti concittadini ancora ignari tra quelli che usano latradizionale: qualcuno se ne sarà già accorto, probabilmente la maggior parte non ancora. Vorrei evidenziare l’avviso su alcune(via Mazzini, al civico. 47b - presso bar vicino a Piazza Trento e Trieste - e al civico 75b, presso tabaccheria e Chiesa Alemanni - che invita a servirsi di quelle valide fuori dall’Ufficiole di via Emilia Levante o di via Pizzardi, che la modalità con cui la disattivazione è indicata è per lo meno ‘infelice’: avviso di formato ridotto, scritto in piccolo, applicato supiù o meno policrome a causa di altri adesivi di ogni genere, scritte abusive ecc.