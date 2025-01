Ilrestodelcarlino.it - Bilò al settimo cielo: "Tre punti importanti. Nel secondo tempo cambiato il passo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sorridente nel post gara mister Lorenzoper il terzo successo di fila della sua Recanatese che ora naviga in acque molto più serene: "Una vittoria importante per la classifica. Dopo la sosta è sempre un’incognita ma avevo visto lavorare i ragazzi in modo professionale e sapevo che avrebbero fatto la gara al meglio. Nella squadra con l’inserimento di Mordini e Alfieri ha, sono statiper noi. L’infortunio di D’Angelo? E’ un guaio muscolare e quindi tutto da valutare. Giocatore importante per noi, ci da esperienza, raccordo e lettura degli spazi. Abbiamo però dimostrato di essere competitivi al di là delle assenze e al di là di chi scende in campo. La situazione Sbaffo? (nel pregara era in campo con la squadra, ndr) Ho avuto la sfortuna di non averlo mai a disposizione neanche in allenamento, ha valori fuori da questa categoria.