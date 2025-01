Superguidatv.it - Amore e vendetta – Zorro: anticipazioni e quando in tv della miniserie

Leggi su Superguidatv.it

‘ è la nuovache racconta le gesta di Don Diego de la Vega, il cavaliere mascherato amato da milioni di persone al mondo. Scopriamo insieme il cast, leandrà in onda in tv.: arriva il reboot sull’eroe mascheratoEra il 1919Johnston McCulley creò il personaggio immaginario di. Un uomo con un oscuro segreto: proprietario terriero di giorno, eroe mascherato di notte che ha come obiettivo aiutare i più bisognosi. Ora, arriva il reboot che prende il nome die che andrà in onda martedì 7 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.Protagonista è l’attore Miguel Bernardeau, conosciuto al grande pubblico per la sua interpretazione di Guzmán nella serie Élite.