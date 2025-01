Gossipnews.tv - Affari Tuoi: La Menzogna di Stefano De Martino su Belen!

De, in una puntata di, parla della crisi avuta conma si lascia sfuggire un dettaglio curioso. Ecco che cosa è accaduto!Durante una recente puntata diDeha lasciato i fan perplessi con una dichiarazione sulla sua vita sentimentale, in particolare sulla relazione con l’ex moglieRodriguez. In una conversazione leggera con il pacchista molisano Paolo Scampamorte, il conduttore si è lasciato sfuggire una frase che molti hanno interpretato come una palese inesattezza.Il momento in questione è arrivato quando Paolo ha condiviso che sta per diventare papà e ha raccontato della sua relazione, che dura da sette anni., scherzando sulla famosa “crisi del settimo anno,” ha dichiarato di non aver mai raggiunto quel traguardo nelle sue relazioni.