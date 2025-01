Ilgiorno.it - Abbadia, Gino il cavallino: ''Slegarmi è molto pericoloso per me e per gli altri''

Lariana (Lecco), 6 gennaio 2025 –ile un pony che abita adLariana. È amico di tutti, specialmente dei bambini. Si lascia avvicinare e accarezzare. Purtroppo qualcuno però quest'oggi lo ha liberato dal moschettone che lo assicurava ad una corda. Avrebbe potuto avventurarsi sulla vicina linea ferroviaria oppure in strada, provocando incidenti, pericolosi per sé e per gli. Fortunatamente ha imboccato invece un vicolo isolato, dove è stato recuperato e poi riportato al sicuro. A raccontare il pericolo corso è lui stesso sui social, tramite la sua padrona.il“Ciao a tutti, sonoilche abita nel prato vicino al cimitero – raccontanel post -. In questo periodo dell'anno sono un po' a dieta perché ho mangiato tutta l'erba che c' era nel mio prato.