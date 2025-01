Ilrestodelcarlino.it - Tutela ambientale: corsi di fotografia etica

Sono già aperte le iscrizioni alla terza edizione del progetto ‘Conservation Photography -per la’ promosso dal Parco nazionale e diretto dai fotografi e filmmaker Isacco Emiliani e Matteo Luciani di Immagine terra. "Un importante progetto con cui, insieme al Parco nazionale, trasmetteremo conoscenze e rispetto di habitat, animali e vegetali attraverso l’uso consapevole dellanon solo. Tutto questo attraverso la realizzazione di workshop immersivi, che hanno come principale scopo quello di far vivere esperienze di profonda connessione e condivisione avvolte nell’autenticità e nella bellezza delle foreste dell’appennino tosco-romagnolo che racconteremo attraverso storie incentrate sullae valorizzazione". Emiliani ha una lunga esperienza sul campo- non solo in Italia e in Europa, ma anche in Amazzonia.