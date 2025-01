Ilgiorno.it - "Ormai gli sconti tutto l’anno hanno cambiato le abitudini"

L’Osservatorio nazionale Federconsumatori stima un approccio cauto delle famiglie rispetto ai saldi: la spesa media sarà di 174,8 euro a famiglia (+3% rispetto a gennaio 2024), ma poco più di un terzo delle famiglie rincorrerà i saldi. "Non si tratta di una grande corsa ai saldi – constata Alessandro Cherubin, presidente Federconsumatori Monza e Brianza –, su un budget di 100 euro il 3% significa spendere 3 euro in più dello scorso anno. E poi esiste un forte divario: vi sono infatti famiglie che spenderanno cifre ben superiori, altre acquisteranno solo il necessario e altre ancora che non effettueranno alcun acquisto". A pesare sull’andamento dei saldi, "c’è stato il periodo natalizio e prima ancora quello del Black Friday. Ma, se durante tale promozione moltiacquistato sopratregali o prodotti tecnologici a prezzo scontato, con i saldi i cittadini comprano qualcosa per sé".