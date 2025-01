Serieanews.com - Juventus, Vlahovic è un caso: sempre sostituito ma c’è un dato eclatante

, Dusanè ormai un: c’è unche però è significativoLa stagione dellasembra essere una continua altalena di emozioni, tra il buono e il meno buono. A metà della corsa in campionato, la squadra si trova al sesto posto con un bilancio che dice tanto: zero sconfitte, ma ben 11 pareggi. E quando la squadra non riesce a vincere, anche senza perdere, i punti lasciati per strada si fanno sentire. Non è solo un problema di numeri: la sensazione è che la Juve stia cercando di trovare una sua identità, ma senza ancora riuscirci del tutto.è unma c’è un– SerieanewsUn’altra delusione, poi, è arrivata dalla Supercoppa Italiana, dove la Juve ha ceduto al Milan in semifinale, perdendo 2-1 dopo una partita che ha messo in luce molte delle difficoltà che la squadra sta affrontando, soprattutto a livello di coesione e di concretezza nei momenti cruciali.