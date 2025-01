Lanazione.it - Il Forte si spegne a Lodi. Inizio ripresa da incubo

dei Marmi 3 AMATORI VASKEN: Grimalt, Faccin, Najera, Fernandes, Compagno, Giovannetti, Nadini, Antonioni, Bozzetto. All. Bresciani. CANNICCIA MOTOR CLUB: Gnata, Ambrosio F., Borgo, Ipinazar P., Ipinazar F., Torner, Chereches, Cacciaguerra. All. De Gerone. Arbitri: Fronte e Silecchia. Marcatori: 3’pt Fernandes, 14’ pt Ipinazar F., 15’ pt Fernandes, 21’ pt Ipinazar F.; 3’ st Faccin, 5’ st Nadini, 6’ st Torner, 13’ st Fernandes, 10’ st Giovannetti.– Al PalaCastellotti è andata in scena una sfida che ha lasciato il segno nel campionato di hockey su pista. Ilha battuto la Canniccia Motor Clubper 6-3, in una partita carica di tensione, spettacolo e significato. Per i padroni di casa, era un’occasione per riscattarsi dopo settimane difficili; per gli ospiti, l’opportunità di consolidare le ambizioni di vertice.