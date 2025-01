Inter-news.it - Highlights Serie A | Verona-Udinese 0-0: Montipò muro invalicabile

, partita che si è giocata sabato 4 gennaio alle 20.45 e valida per la diciannovesima giornata diA, è finita 0-0. Un super Lorenzoha salvato la squadra di Paolo Zanetti. Di seguito glidella partita che si è giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.– Ilospita l’nella sfida valida per la diciannovesima giornata diA. Il primo tempo vede le due squadre intente principalmente a specchiarsi, con poche occasioni create da una parte e dall’altra. Anche grazie a un ottimo Lorenzo, gli scaligeri riescono a salvare quelle rare opportunità avute dai friulani nel corso della prima frazione. L’intensità del match cambia in maniera sensibile, nel secondo tempo. Prima con l’occasione che capita al 57? sui piedi di Hassane Kamara, il quale spara alto da posizione favorevole.