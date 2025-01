Laprimapagina.it - Gianluca Iannotta dalla fondazione di Tublat all’innovazione del Marketing Digitale

è una figura emergente nel panorama italiano del. Con un background diversificato e una passione per l’innovazione, ha fondato, un’agenzia che si distingue per l’approccio creativo e strategico alla comunicazione e al branding. L’agenzia si è rapidamente affermata come un punto di riferimento per le aziende che desiderano ampliare la propria visibilità e impatto sul mercato.Chi è?Con una solida formazione alle spalle, si è distinto per la capacità di combinare creatività e analisi strategica, due pilastri fondamentali nel settore del. A 24 anni, dopo aver abbandonato la facoltà di Giurisprudenza,ha deciso di creare autonomamente il sito per la sua prima attività. Invece di affidarsi a sviluppatori o agenzie web, ha scelto di studiare per imparare a farlo da solo.