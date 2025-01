Fiumicino | furti a raffica in aeroporto ma caso archiviato per prescrizione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 05 gennaio 2024 – Un dipendente di una società di servizi aeroportuali a, accusato di aver sottratto un bagaglio contenente valori importanti, si è visto prosciolto grazie all’intervenuta. I fatti risalgono al 2017 e riguardano un bagaglio diretto a Glasgow del valore stimato di oltre 150 euro. Ma in casa dell’accusato è stato trovato un vero e proprio tesoro di merce sottratta ai passeggeri.Tuttavia, il decorso del tempo – e l’intuito dell’avvocato difensore, Gianfranco Carluccio – ha giocato a favore dell’imputato: secondo la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, lasi è consumata ad aprile 2024, portando alla chiusura delsenza che l’accusa fosse mai verificata in sede processuale.La merce ritrovata: un inventario sospettoDurante le indagini, gli inquirenti hanno rinvenuto nell’abitazione dell’imputato numerosi oggetti di valore la cui provenienza non è stata chiarita.