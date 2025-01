Ilfattoquotidiano.it - È morto Jeff Baena, regista e marito dell’attrice Aubrey Plaza. Tmz rivela: “Si tratterebbe di suicidio”, più cauta la polizia impegnata nelle indagini

Lutto nel mondo del cinema. Ile sceneggiatore statunitense, autore di film come “Un weekend al limite” e “The Little Hours”, è stato trovatovenerdì 3 gennaio nella sua casa di Los Angeles. Aveva 47 anni. Dal 2021 era sposato con l’attrice e produttrice. I media Usa citano fonti delle forze dell’ordine secondo cui il corpo disarebbe stato trovato già privo di vita da un assistente che ha chiamato la. Secondo il sito Tmz,si sarebbe suicidato, ma l’ufficio del coroner della contea di Los Angeles, che ha disposto il sopralluogo nell’abitazione dell’attore, non ha reso nota al momento la causa ufficiale del decesso.Nato il 29 giugno 1977 a Miami, in Florida, dopo essersi laureato alla New York University Film School,si era trasferito a Los Angeles per iniziare la sua carriera a Hollywood.