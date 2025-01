Liberoquotidiano.it - "Ci ha salvate dall'orrore": molestate in Duomo da stranieri, chi è "l'eroe" di Capodanno

Accerchiate,da un incubo da un italiano. Il racconto della notte d'a piazzaa Milano da parte di alcune ragazze belghe fa riflettere. Laura Barbier, una delle vittime, ha denunciato l'accaduto al giornale Sudinfo: "È la prima volta che andiamo tutti e sei a Milano. Il nostro soggiorno si è svolto dal 30 dicembre al 1 gennaio in serata. Solo che anon ci sono stati gli spettacoli pirotecnici del Comune, né il conto alla rovescia a mezzanotte. C'erano pochi italiani in piazza e tanti giovanicon le bandiere dei loro paesi (Iraq, Pakistan. Emirati Arabi Uniti.). E quella che doveva essere una serata di festa si è trasformata in". E ancora: "Con i miei amici, abbiamo sperimentato l'impensabile della violenza sessuale e dell'aggressione davanti a milioni di persone! Eravamo intrappolati, potenti di fronte a tanta violenza! È stato un incubo a occhi aperti".