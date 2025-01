Ilrestodelcarlino.it - Chiesanuova, arriva l’Atletico Mariner: "La ripresa è sempre un’incognita"

Ladel campionato dopo la pausa per le festività èuna incognita e per ilstavolta forse pure di più. Non tanto perché i biancorossi potrebbero accusare il contraccolpo della finale di Coppa, quanto perché alle 14.30 nel primo incontro del girone di ritorno ospitano un indecifrabile o quasi Atletico. I neopromossi ascolani infatti hanno cambiato pelle sul mercato completando parecchie operazioni tra uscite ed entrate, nelle ultime ore ingaggiando i difensori Marucci, 2003 ex Fermana e il giramondo (Inghilterra, Portogallo e Belgio) Kiwabo, francese classe 1994. Insomma il team di Puddu, subentrato a Fusco a fine ottobre, è tutto da scoprire. Di sicuroin casa della terza forza da penultimo in classifica con 9 punti, un rendimento esterno migliore che interno (otto punti fuori) e prima della sosta ha messo fine a quattro ko di fila sbancando Fabriano.