Ilrestodelcarlino.it - Accoglienza e visite guidate: rinnovata l’intesa con la Pro loco

L’ufficio turistico e lesaranno nuovamente gestite, fino al 31 dicembre 2028, dalla Prodi Santarcangelo. A firmare la convenzione è stato il Comune, che ha scelto nuovamente l’associazione Proalla guida della gestione dell’attività di informazione eturistica della città. Nell’accordo è stato concessa, in comodato gratuito, la sede del palazzo delle Beccherie in via Cesare Battisti. La convenzione durerà da questo gennaio al 31 dicembre 2028 e prevede un contributo di 21mila euro per ogni anno di gestione, a cui si aggiungono 5mila euro per l’attività di valorizzazione delle frazioni. Accanto al punto d’turistica, la Prosi occuperà di organizzare e svolgere lenei principali luoghi di attrazione della città (grotte, palazzi storici, monumenti, chiese, parco artistico di Mutonia, percorsi naturalistici) tra cui anche il Museo storico archeologico per il quale i volontari garantiranno aperture straordinarie e tour speciali.