RISULTATI | NJPW Wrestle Kingdom 19

Come sempre, laapre ufficialmente il suo anno di wrestling con, giunto ormai alla 19a edizione. Con una card piuttosto ambigua, che aveva fatto storcere il naso a molti, laha offerto un grande spettacolo al Tokyo Dome – non senza polemiche, però, soprattutto per un main event forse troppo precoce per Umino e Sabre Jr., che hanno cercato di combattere con lo stile epico tipico dima senza un coinvolgimento forte da parte del pubblico. Pre-showNew Japan Ranbo: Hirooki Goto batte Alex Zayne, Great-O-Khan, Hiroyoshi Tenzan, Josh Barnett, KENTA, Oleg Boltin, SANADA, Satoshi Kojima, Taichi, Togi Makabe, Tomoaki Honma, Tomohiro Ishii, Toru Yano, YOSHI-HASHI, Yuji Nagata e Yujiro Takahashi (34:35)Main cardIWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Ladder Match: gli Ichiban Sweet Boys (Kosei Fujita & Robbie Eagles) battono gli Intergalactic Jet Setters (Kevin Knight & KUSHIDA) (c), i BULLET CLUB War Dogs (Clark Connors & Drilla Moloney) e i Catch 2/2 (Francesco Akira & TJP) (13:05)IWGP Women’s Title Match: Mayu Iwatani (c) batte AZM (8:46)World Television Title Four Way Match: El Phantasmo (w/Jado) batte Ren Narita (c), Jeff Cobb e Ryohei Oiwa (10:04)Lumberjack Match: Hiroshi Tanahashi batte EVIL (15:07)AEW International Title / NEVER Openweight Title Match: Konosuke Takeshita (w/Don Callis) (c) batte Shingo Takagi (c) (12:42)IWGP Junior Heavyweight Title Match: El Desperado batte DOUKI (c) per infortunio (5:23)IWGP Global Heavyweight Title Match: Yota Tsuji batte David Finlay (w/Gedo) (c) (19:39)Singles Match: Tetsuya Naito batte Hiromu Takahashi (17:08)IWGP World Heavyweight Title Match: Zack Sabre Jr.