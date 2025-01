Ilrestodelcarlino.it - Reggiolo, 36enne condannato e arrestato per sextortion

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 4 gennaio 2025 - I carabinieri della caserma dihanno eseguito un provvedimento d’arresto per un uomo di 36 anni, abitante nel paese reggiano, accusato per il reato di, avvenuto tra il 2017 e il 2018 ai danni di una trentenne bresciana, della quale si era invaghito. La condanna a tre anni e mezzo di reclusione è diventata definitiva. Per questo è stato colpito dall’ordinanza di arresto, con la concessione dei domiciliari per scontare la pena detentiva. L'uomo aveva ricattando la vittima, con la minaccia di inviare al suo futuro marito alcune foto intime qualora non avesse accettato di sposarlo. Al rifiuto della donna, ilha effettivamente diffuso le immagini. Il processo si è concluso a giugno con una sentenza della Corte d'Appello di Brescia,divenuta definitiva a fine ottobre.