Ilfattoquotidiano.it - Patty Pravo e Il Volo celebrano I Pooh su Canale 5 in Piazza San Marco a Venezia: la scaletta e le curiosità

Stasera in prima serata e in esclusiva su5, andrà in onda “: Noi Amici X Sempre”, il concerto-evento, per la prima volta in assoluto inSan, della band che ha fatto la storia della musica italiana.Uno show con la partecipazione di Michelle Hunziker, che ripercorrerà con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ricordi, storie e aneddoti legati ai loro grandi successi e alla loro carriera. Una serata ricca di sorprese con ospiti speciali Il, che ebbe con Riccardo Fogli una relazione d’amore che poi portò all’uscita del musicista dal gruppo. Sul palco direttamente da “Amici di Maria De Filippi” anche i ballerini Elena D’Amario e Alessandro Cavallo.Nati da un’idea di Valerio Negrini, in quasi 60 anni di carriera, ihanno superato i 100 milioni di dischi venduti e ottenuto un vasto elenco di premi e riconoscimenti, dimostrandosi dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna, la multimedialità e tanto altro ancora.