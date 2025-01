Ilgiorno.it - Lo storico marchio Damiani resta fuori dalla Galleria di Milano: la disputa sul “mercato delle concessioni”

– LoCasaspaVittorio Emanuele. Almeno per adesso. Venerdì i giudici del Tribunale amministrativo hanno respinto il ricorso dell’azienda fondata nel 1924 nel cuore del distretto orafo alessandrino di Valenza, che ha impugnato la decisione del Comune di negare la sostituzione dell’insegna satellite “Rocca 1794” con quella dell’azienda capofila. La vicenda sfociata nel contenzioso legale prende il via nell’estate del 2022, quando Casadecide di partecipare a un bando per l’assegnazione di due unità commerciali del complesso monumentale del Salotto in via Pellico 6. Il primo agosto, il Tar accoglie il ricorso delsugli spazi degli ex bagni pubblici Cobianchi, annullando l’assegnazione a Chanel. A quel punto, il divieto di “doppia insegna” all’Ottagono impone adi schierare per via Pellico “Rocca 1974”, brand di alta gamma specializzato nella vendita di orologi di lusso che si aggiudica la gara il 7 novembre 2022.