Cosa fare se il gatto dorme sul termosifone: perché lo fa, quali sono i rischi e come evitarlo

In inverno capita spesso che ilche vive in casa salga sulper riposarsi e dormire, alla ricerca di un posto caldo e confortevole. La loro pelliccia, infatti, riesce ad isolare il calore, ma non per questo dormire sulè da considerare un'abitudine priva di. Per questo possiamo evitare ustioni e secchezza della cute scoraggiando questo comportamento e offrendo delle alternative.