Sport.quotidiano.net - Calcio, sabato 11 gennaio il presidente della regione giani taglierà il nastro al termine dei lavori di restyling dello stadio comunale. La qualità del gioco e l’uniformità di rendimento premiano la Fivizzanese di Duchi

Leggi su Sport.quotidiano.net

La superiorità e i meriti(38 punti) sono stati giustamente premiati dalla conquista del titolo d’inverno. Niente da eccepire su questo primo verdetto, se si considerano ledeldiespressa dall’albiceleste. L’opposizione si sta sgretolando, ora rappresentata da Migliarino (33 punti), Carrarese Giovani (31), Villafranchese (29) e Monzone (27), a loro volta condannate a non commettere il minimo errore di percorso per non uscire fuori dalla forbice dei nove punti che apre le porte agli spareggi-promozione. Nel ripensare all’andamento del campionato di Seconda dalla metà di settembre ad oggi, alle imprevedibili “bambole“ lamentate dalla maggioranza delle Grandi Unità (si fa per dire) ai mutamenti dei rapporti di forza e infine alla perentoria confermaVillafranchese oppure agli eterni problemi che affliggono le squadre allenate da De Angeli (Filattierese), Preti (Pontremoli Fc.