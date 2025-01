Ilfattoquotidiano.it - Brutto incidente sfiorato al Grande Fratello per un pezzo di pane: Helena furiosa cerca di lanciare un bollitore su Jessica, ma viene fermata

Che i rapporti al “” traPrestess,Morlacchi e Ilaria Galassi non fossero idilliaci è cosa risaputa, fino a quando però si stava per sfiorare un. Infatti c’è stata una discussione piuttosto accesa tra. Tutto è nato per undi.Sì, avete capito bene undicheavrebbe tentato di evitare finisse nella mani della Morlacchi che ha prontamente reagito: “Che deficiente, mio Dio. Che imbecille. Non mi levi ildalle mani, imbecille. Ma stai zitta che non sai manco com’è fatto il. Guardalo bene e mangialo”.hato di difendersi: “Vai a casa. O vado io o vai te perché non ti sopporto”. La risposta della cantante non si è fatta attendere: “Vaffanc*lo. Vai a cag*are idiota”.Improvvisamentesi è diretta verso la cucina e la regia del reality ha inquadrato cosa stava accadendo.