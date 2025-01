Tarantinitime.it - Auto contro albero, morto il 34enne Carmelo Lagioia

Tarantini Time QuotidianoUn incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla strada che conduce da Manduria a San Cosimo alla Macchia. La vittima è un uomo di 34 anni originario di Avetrana ma residente a Manduria. Si chiamava, ed era alla guida della suaquando per cause ancora da accertare, è finito fuori strada schiantandosiun ulivo. Per il giovane non c’è stato purtroppo nulla da fare. L'articoloilproviene da Tarantini Time Quotidiano.