WWE | Cagematch stilando la classifica dei wrestler più attivi del 2024 rivela un trend positivo

Nei scorsi giorni vi avevamo riportato di come ilcon più match all’attivo in AEW sia stato Orange Cassidy, il quale nelha disputato 68 match in federazione(74 contando i match esterni alla federazione) vincendone 47. Ora che l’anno e l’Holiday Tour della WWE è terminato possiamo anche consultare ladeiWWE più presenti:1° Cody Rhodes, 101 match vincendone 982° Jey Uso, 88 match vincendone 513° Bianca Belair, 78 match vincendone 674° Damian Priest, 76 match vincendone 485° LA Knight, 74 match vincendone 576° Nia Jax, 70 match vincendone 367° Gunther, 69 match vincendone 528° Naomi, 69 match vincendone 489° Bailey, 67 match vincendone 4610° Finn Balor, 67 match vincendone 17Il drastico calo dei match nel corso degli anniCol passare deli anni il numero di match che idisputano è progressivamente diminuito, basta pensare che il primo di quest’anno ha avuto 101 match, praticamente la metà dei 197 sostenuti da Seth Rollins nel 2014, meno della metà dei 218 combattuti da Dean Ambrose nel 2015.