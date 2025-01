Lanazione.it - Toscana Gospel Festival, è chiusa la 28esima edizione: un successo da 6.000 spettatori

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Ilha concluso la sua 28ªil 1° gennaio 2025 al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, registrando un tutto esaurito già da giorni. Questo evento ha segnato un nuovo straordinario traguardo nella storia del, superando i 400 concerti complessivi e ampliando la partecipazione a 16 città toscane. Ancora una volta, il pubblico toscano ha dimostrato il suo profondo affetto per il, con numerosi sold out in diverse località. Alle città storiche come Arezzo, Montepulciano, San Giovanni Valdarno, Marciano della Chiana, Cortona, Agliana, Montalcino, Torrita di Siena e Massa e Cozzile, si sono aggiunte quest'anno Chianciano Terme, Castiglion Fiorentino, Fucecchio, Carrara e Cavriglia. Laha offerto alun'accoglienza calorosa e partecipata, con 6.