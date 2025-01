Strage di New Orleans quello strano collegamento con l’esplosione della Tesla Ma l’Fbi frena | Jabbar ha agito da solo

Leggi su Open.online

Il terrorista Shamsud-Din Bahar, che ha ucciso almeno 14 persone e ne ha ferite una trentina la notte di Capodanno a New, hada. Un «lupo solitario» con un passato nell’esercito Usa, radicalizzatosi negli ultimi anni e unitosi all’Isis prima dell’estate scorsa, che aveva pianificato inizialmente di colpire famiglia e amici dopo una spirale di crisi, tra divorzi e debiti. È il profilo tratteggiato dal, che continua a indagare se ci sia un legame condei fronte al Trump Hotel a Las Vegas. Connessione, almeno per il momento, esclusa dall’Agenzia. Ma dalle indagini del Federal Bureau of Investigation è emerso comeaveva affittato il suo pick up bianco con cui ha falciato decine di persone che festeggiavano il nuovo anno dalla compagnia Turo, la stessa usata dal Matthew Livelsberger per prendere il Cybertruckesploso davanti al Trump International Hotel di Las Vegas.