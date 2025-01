Ilgiorno.it - Ragazza violentata, il Magnolia resta chiuso sabato sera per solidarietà: “Lottiamo contro la cultura dell’abuso”

MILANO – Oggi4 gennaio ilresterà. Gli animatori dello storico circolo Arci in zona Idroscalo hanno deciso di annullare gli eventi in programma per “una presa di posizione chiara”. Il lungo messaggio postato sui canali social non lascia spazio alle interpretazioni: “La notte del 31 dicembre è avvenuto un atto di violenza sessuale perpetrato da un uomo ai danni di una donna all’interno dei nostri spazi”, il riferimento alla denuncia presentata da una ventiduenne ecuadoriana ai carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese su un presunto stupro nei bagni delalle 4 del primo gennaio. “Mi ha bloccata in bagno e”: la denuncia dellae i filmati della discotecadi Milano “Un atto che ci colpisce profondamente e che non possiamo e non vogliamo tacere – prosegue la nota –.