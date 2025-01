Amica.it - Mette-Marit di Norvegia ha ammesso in tv che il 2024 è stato un anno difficile per via dello scandalo del figlio Marius. Leggi su Amica.it

Con ilormai alle spalle, è tempo di bilanci. Come sono stati questi ultimi dodici mesi? L’appena concluso passerà alla storia come positivo o negativo? Ognuno ha avuto le sue esperienze e, di conseguenza, ha elaborato i suoi giudizi (per re Carlo e Kate Middleton non sarà certo un’annata indimenticabile). Anche all’interno delle royal family. In particolare in quella norvegese, dove le idee, a tal proposito, sono chiarissime. L’» della royal family norvegesedinon ha usato giri di parole: il, per lei e la sua famiglia, èundavvero «». Un commento decisamente sincero espresso durante un’intervista concessa il giorno di Natale all’emittente norvegese NRK.