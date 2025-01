Lanazione.it - L’asse e i nodi da sciogliere . Avanti l’iter di esproprio. Già calcolate le indennità

In attesa che si sciolga il nodo sulla forma e sulla direzione che prenderà la coda deldi penetrazione – dopo che gli uffici tecnici della Regione, come spiegato dal presidente Eugenio Giani, hanno espresso limiti di fattibilità urbanistica sul progetto presentato dal Comune – prosegue comunque la pianificazione di quella che, più poeticamente, è stata ribattezzata la via del Mare. Intanto per concretizzare il tratto di strada che dalla rotatoria della via della Darsene, a Bicchio, attraversando i terreni privati dell’ex Fervet, si innesta con la via Indipendenza. Da dove, secondo i piani dell’amministrazione Del Ghingaro, col via libera della maggioranza del Consiglio Comunale, dovrebbe poi partire la pista, aperta solo ai trasporti eccezionali di barche, che oltrepassando la Pineta di Levante a sud della Stadio dei Pini (dov’è previsto l’abbattimento di 155 alberi), dovrebbe sfociare in via Salvatori.